Üye Girişi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi

13.12.2021 12:29
Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Personel Buluşmaları İstişare Toplantıları' kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve aileleri ile bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Personel Buluşmaları İstişare Toplantıları' kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve aileleri ile bir araya geldi.

İlçede bir otelde gerçekleşen yemekli istişare toplantısında Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline sunum yapan Başkan Yüksel, 2021 yılında belediye tarafından gerçekleştirilen hizmetler ve 2022 yılı için planlanan yatırımlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Özellikle korona virüs salgını döneminde büyük bir özveri ile çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür eden Belediye Başkanı Yüksel, onlarla birlikte mesai harcamaktan duyduğu gurur ve mutluluğu ifade etti. Yüksel, ayrıca personelin görüş ve önerilerini de değerlendirerek önümüzdeki dönem için kolaylıklar diledi.

"Personelimize gayretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz"

Başkan Yüksel'in sunumundan önce sırasıyla Temizlik İşleri Müdürü Bülent Demiröz ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Sabri Çınar da birer konuşma gerçekleştirdi. Müdür Demiröz, personele verdiği değer için Başkan Yüksel'e şükranlarını dile getirirken, Başkan Yardımcısı Çınar da personele teşekkür etti.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Yükselen bir Süleymanpaşa için birlikte canla başla çalıştığımız belediye personellerimizle buluştuk. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan mesai arkadaşlarımız ve eşleriyle bir araya gelerek, gönül belediyeciliğinin toplumumuzun tüm kesimlerine ve her bir ferdine dokunan hizmet anlayışını Süleymanpaşa'mızda yaşatan ve şehrimize değer katan kıymetli personellerimize, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Öte yandan, personel buluşmalarının diğer müdürlüklerle devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi
Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi

Cüneyt Yüksel, Çınar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var 12:20 Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var
Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz 12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı 11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi 10:10 Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi 08:16 Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman iddia etti: Oğuzhan oyuna girmek istemedi İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar

Son Dakika Haberleri
12:20 Düğünlerde artık çeyrek altın takılmıyor! 0.25 ile 0.50 gram altına rağbet var
12:18 HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı
12:16 Ünlü bilim insanı tarih verip, dünyanın sonu için ilginç teorisini ortaya koydu: Felaketi yanlış yerde arıyorsunuz
12:11 Genç kız, evlilik teklifini kabul etmediği için öldürüldü
12:02 Müge Anlı, neden hep elbise giydiğini açıkladı: Kendime pantolon yakıştırmıyorum
12:00 Savcı Sayan: Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
11:57 Deutsche Bank'tan dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası sonraki çeyrek 1000 baz puan faiz artırmak zorunda kalabilir
11:55 Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?
11:50 Görünürde Kader Mahkumları Derneği, gerçekte kumarhane!
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ya kahraman olacağım ya da boynum bükülecek
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı HDP'nin İstanbul İl Kongresi'nde teröristbaşı Öcalan'ı öven sloganlara soruşturma başlatıldı         
12:18
Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözleri ortaya çıktı         
11:44
2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı         
11:03
Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti!         
10:41
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar         
16:11
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 12:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Başkan Yüksel, Temizlik İşleri personeli ile bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement