Son dakika haberi | Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi

23.06.2022 08:46
Son dakika haberi | Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi

Son dakika yerel haberi... Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Samsun Şubesi, lösemili çocuklar için sergi açıyor.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Samsun Şubesi, lösemili çocuklar için sergi açıyor.

Lösemili çocuklar için yardım kampanyaları başlatılması adına TEMAD Samsun Şubesinde düzenlenen toplantıya Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği(LÖSAM) Samsun Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz, TEMAD Kadınlar Kolu Başkanı Sevilay Çayır ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan TEMAD Samsun Şubesi Başkanı Tanju Arat, "Derneğimize gelen LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi Sema Danışmaz'ın sunumu sonrasında dernek olarak bu yavrularımıza destek olma kararı aldık. Bu amaçla TEMAD Samsun İl Başkanlığı ve Kadın Kolları olarak üyelerimizle destek çalışması yapacağız. Ayrıca çocuklarımıza destek olmak amacıyla kasım ayında resim ve el sanatları sergisi açarak elde edilecek gelirin yüzde 50'sini LÖSAM'a bağışlamayı kararlaştırdık" diye konuştu.

Arat, lösemili çocukların tedavilerine destek olmak amacıyla her türlü katkıyı sağlayacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi Samsun'da 4'ü polis 8 kişi ormanlık alana dökülen kimyasaldan etkilendi Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:52:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Emekli askerlerden lösemili çocuklar için sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement