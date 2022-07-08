Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan , İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut , İlçe Müftüsü İsmail Çınar geçen hafta Pençe Kilit operasyonunda yaralanan ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Hasan Can'ı misafir olarak kaldığı bir akrabasının evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hüseyin Doğan, Hisarcık, Emet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi: Emet protokolünden, Pençe Kilit operasyonunda yaralanan askere ziyaret - Son Dakika

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