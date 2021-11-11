Son dakika haberi: Gönül Elçileri liselilerle birlikte kan bağışında bulundu - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, Kızılay ve Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin işbirliği ile lise öğrencilerini kan bağışına teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çok sayıda lise öğrencisinin yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri de kan bağışı etkinliğine destek oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi, bir süredir Gönül Elçileri ekipleri üzerinden Kızılay'la ortaklaşa yürüttüğü kan bağışı teşvik kampanyasına kapsamı genişleterek devam ediyor. Daha önce yaklaşık bin personele sahip olan Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışanları, kampanya kapsamında kan bağışında bulunmuş, etkinlik belirli aralıklarla tekrar edildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de kan bağışı kampanyasına destek vermiş ve sosyal medya hesapları üzerinden Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

Lise öğrencilerinden etkinliğe büyük ilgi

Son olarak Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi ile işbirliği gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri, Kızılay'ın tanıtımı, kan bağışının özendirilmesi ve lise öğrencilerinin kan bağışında bulunabilmeleri amacıyla Kızılay Tekirdağ Şubesi Kan Bağışı Otobüsü ile lisenin bahçesine geldi. Kan bağışı etkinliğine büyük ilgi gösteren Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerine Kızılay ekipleri tarafından atıştırmalık ikramlarda bulunulurken, Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri ekipleri de kan bağışında bulunan öğrencilere seramik kupa, telefon tutacağı, not defteri, kalem ve Süleymanpaşa'yı tanıtan broşürlerden oluşan hediye paketlerini takdim ettiler.

Vatandaşlara kan bağışı çağrısı

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gönül Elçileri ekiplerinin kan bağışı bilincinin genele yayılması amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerin devam edeceği ifade edilirken, her insanın bir gün kana ihtiyaç duyabileceği, kan bağışının insan sağlığına olumlu etkilerinin bulunduğu belirtilerek sağlık durumu elverişli olan tüm vatandaşlara kan bağışı gönüllüsü olmaları çağrısı yapıldı. - TEKİRDAĞ