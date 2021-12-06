Son dakika haberi! Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dezavantajlı bireylerin yaşadığı sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kahramankazan Belediyesince hayata geçirilen ve aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin engelli bireylerce yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi. Toplantıda belediye meclis üyeleri, toplumun tüm kesimlerinin engelli bireylere karşı daha duyarlı olması gerektiği mesajını paylaştı.

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir mekanda gerçekleştirildi. Meclis Kahramankazan Belediyesince hayata geçirilen ve aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin engelli bireylerce yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe'de toplandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı toplantı, Meclis Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi parti gruplarının tam kadro katıldığı ve ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcilerince de takip edilen toplantı, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili İdris Yavuz Cengiz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Selim Çırpanoğlu, partileri adına yaptıkları konuşmalarda engelli bireylerin gününü tebrik ederek, toplumun tüm kesimlerinin dezavantajlı bireylere yönelik yalnızca bir gün değil her gün aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Söz alan belediye meclis üyeleri de toplumun tüm kesimlerinin engelli bireylere karşı daha duyarlı olması mesajını paylaştı. Tamamı farklı engel türlerine sahip 15 engelli bireyin işlettiği Engelsiz Kafe çalışanları, meclisin sona ermesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Başkan Oğuz'dan davet

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis toplantısının bu özel mekanda gerçekleştirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ancak rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı için üzgün olduğunu söyledi. Belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini anlatan Oğuz, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Engelleri hep birlikte aşabiliriz" dedi.

Engelsiz Kafe'nin tüm işletmesinin engelli bireylerce yapıldığını ifade eden Oğuz, "Buradan elde edilen gelir de yine bu kardeşlerimize bırakılıyor. Kafemiz, ilçemize ayrı bir renk kattı. Engeli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterdi. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kafemizin engelleri aşan lezzetlerini tatmaları için davet ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA