Üye Girişi
Son dakika haberi! Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı

06.12.2021 16:47
Son dakika haberi! Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı

Son dakika haberler: Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dezavantajlı bireylerin yaşadığı sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kahramankazan Belediyesince hayata geçirilen ve aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin engelli...

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla dezavantajlı bireylerin yaşadığı sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Kahramankazan Belediyesince hayata geçirilen ve aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin engelli bireylerce yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe'de gerçekleştirildi. Toplantıda belediye meclis üyeleri, toplumun tüm kesimlerinin engelli bireylere karşı daha duyarlı olması gerektiği mesajını paylaştı.

Kahramankazan Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir mekanda gerçekleştirildi. Meclis Kahramankazan Belediyesince hayata geçirilen ve aşçılığından garsonluğuna kadar tüm işlerin engelli bireylerce yapıldığı Kahramankazan Engelsiz Kafe'de toplandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı toplantı, Meclis Başkanvekili Altuğ Yücelen Özcü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi parti gruplarının tam kadro katıldığı ve ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcilerince de takip edilen toplantı, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili İdris Yavuz Cengiz ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Selim Çırpanoğlu, partileri adına yaptıkları konuşmalarda engelli bireylerin gününü tebrik ederek, toplumun tüm kesimlerinin dezavantajlı bireylere yönelik yalnızca bir gün değil her gün aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Söz alan belediye meclis üyeleri de toplumun tüm kesimlerinin engelli bireylere karşı daha duyarlı olması mesajını paylaştı. Tamamı farklı engel türlerine sahip 15 engelli bireyin işlettiği Engelsiz Kafe çalışanları, meclisin sona ermesinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Başkan Oğuz'dan davet

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye meclis toplantısının bu özel mekanda gerçekleştirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını ancak rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı için üzgün olduğunu söyledi. Belediye olarak ürettikleri tüm hizmet ve projeleri engelli bireyleri göz önünde bulundurarak hayata geçirdiklerini anlatan Oğuz, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizlik. Engelleri hep birlikte aşabiliriz" dedi.

Engelsiz Kafe'nin tüm işletmesinin engelli bireylerce yapıldığını ifade eden Oğuz, "Buradan elde edilen gelir de yine bu kardeşlerimize bırakılıyor. Kafemiz, ilçemize ayrı bir renk kattı. Engeli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde tüm engelleri nasıl aştığını gösterdi. Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kafemizin engelleri aşan lezzetlerini tatmaları için davet ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberi! Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı

Dünya Engelliler Günü, Kahramankazan, Engelli, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı 17:38 Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti 17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var 16:08 AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?

Son Dakika Haberleri
17:34 Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı
17:27 El Cezire, Sedat Peker'in gözaltına alındı iddiasını geri çekti
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
16:47 Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde!
16:37 Ormanda ensesinden vurulmuş olarak bulundu! 70 yaşındaki adamın husumetlisi yakalandı
16:23 Sedat Peker gözaltına alındı! El Cezire iddia etti!
16:15 Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!
16:13 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı
16:08 Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!
Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak Son Dakika: Yeni kurulacak Alparslan Türkeş Vakfı'nın başkanı Bahçeli olacak         
17:40
Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı Türkiye'de akıllı arazi kullanımı yaygınlaştırılacak! İlk adım Erzurum'da atıldı         
17:34
Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı Meteoroloji'den Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı         
17:23
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi         
15:55
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 17:51:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kahramankazan Belediye Meclisi Engelsiz Kafe'de toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement