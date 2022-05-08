Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit annesi ve eşi unutulmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit annesi ve eşi unutulmadı

08.05.2022 17:09
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit annesi ve eşi unutulmadı

Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta şehit Piyade Er Zekeriya Boyar'ın annesi ve şehit polis memuru Halil Aksak'ın eşi Anneler Günü'nde unutulmadı.

Kahramanmaraş'ta şehit Piyade Er Zekeriya Boyar'ın annesi ve şehit polis memuru Halil Aksak'ın eşi Anneler Günü'nde unutulmadı.

Alpedo - Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 17 Ağustos 1996 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Zekeriya Boyar'ın annesi Muhlise Boyar ile 27 Kasım 2008 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Halil Aksak'ın eşi Eşe Aksak'ı evlerinde ziyaret etti.

Kervancıoğlu, ziyarette şehitlerin anne ve eşine çiçek ve çeşitli hediyeler ikram etti.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kervancıoğlu, "Bizler kentimizin turizm elçisi olduğumuz gibi her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin de yanlarında olmaya gayret edeceği" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit annesi ve eşi unutulmadı
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit annesi ve eşi unutulmadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit annesi ve eşi unutulmadı - Son Dakika


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