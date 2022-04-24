Son dakika haberi! Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

24.04.2022 00:57
Son dakika haberi! Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yaptığı operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök için memleketi Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mezarı önünde tören düzenlendi. Törende şehidin yakınları gözyaşlarını tutamayıp güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından defnedilmek üzere Hasancıklı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü. Törene Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam ve belediye başkanları katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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Piyade Uzman Çavuş, Şehit, Türk, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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