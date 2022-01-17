Son dakika haberi... Koruma ve bakım hizmeti alan çocuklar eğlenceye doydu - Son Dakika

Erzincan'da Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri tarafından koruma ve bakım hizmeti veren kuruluşlardaki kız çocuklarına etkinlik düzenledi.

KYK Kız Yurdu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda palyaço kılığına giren diş hekimi öğrencileriyle çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Düzenlenen programda animasyon film gösterisinin yanı sıra sandalye kapmaca oyunu oynandı. Daha sonra öğrenciler ve çocuklar hep birlikte pasta kesti. Katılımcılara hediyeler verildi.

Düzenlenen etkinlikle güzel vakit geçiren çocuklar Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencilerine teşekkür etti. - ERZİNCAN