Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni - Son Dakika
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Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni

22.04.2022 11:53
Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni

Son dakika habere göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında temsili devir-teslim töreni düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında temsili devir-teslim töreni düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı çerçevesinde Köyceğiz Toparlar Ortaokulu öğrencileri Salih Türker Türkmen ve Şule Kaplan ile Matematik Öğretmeni Damla Acar, Toparlar Ortaokulu Müdürü Aziz Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaret programında İlçe Emniyet Müdürü Dalkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp, görevini temsili olarak Şule Kaplan'a devretti. Görevi devralan Şule Kaplan Emniyet Müdürlüğü hizmetleri hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyaretin ardından İlçe Emniyet Müdürü, ziyarette bulunan öğrencilerin trafik aracına ve polis motosikletine binmelerini sağladı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle ziyaret sona erdi. - MUĞLA

Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni
Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni
Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni
Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni
Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni
Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'nde temsili devir-teslim töreni - Son Dakika


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