Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olmaya hak kazandılar - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olmaya hak kazandılar

Sivrihisar Belediyesi'nin kurduğu atölyelerde görev yapan 3 kadın sanatçı büyük başarı ilde etti

ESKİŞEHİR - Sivrihisar Belediyesi'nin kurduğu atölyelerde görev yapan 3 kadın, geleneksel sanatlar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı seçildi.

Sivrihisar Belediyesi'nin kurduğu çeşitli sanat atölyelerinde görev alan kadınlar, ürettikleri geleneksel sanatlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olmaya hak kazandılar. Bakanlığın açmış olduğu sınavı kazanan Kilim Dokuma Ustası Zeynep Duralı, Flografi Ustası Nesrin Genç ve Doll Art Bebek Ustası Saliha Demiral alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sanatçısı ilan edildi. İşlerini severek yaptıklarını söyleyen kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlamaktan ötürü de gurur duyduklarını dile getiriyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı seçilen kadınlara teşekkürlerini ileterek, "Bayanlarımız evlerden çıkarak burada atölyelerimizde el sanatlarını geliştirerek Kültür Bakanlığı'nın somut olmayan değerler sanatçısı belgelerini hak etmişler. Tabi ki bu bayanlarımız da atölyelerde başardıkları el becerileriyle evin geçimine katkı sağlamaktalardır. Biz de bayanlarımıza bu belgeleri aldıkları için tebrik ediyor, daha ileri taşımaları için de umut ediyoruz" dedi.