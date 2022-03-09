Son dakika haberi | Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Atilla Bölüktepe - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Atilla Bölüktepe

09.03.2022 11:51
Son dakika haberi | Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Atilla Bölüktepe

Son dakika yerel haberi: Tek liste halinde yapılan seçimde Kunduracılar Odası Başkanlığına Atilla Bölüktepe seçildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde Kunduracılar Odası Başkanlığına Atilla Bölüktepe seçildi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı Kunduracılar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı. Divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Rasim Fırat yaptı. Tek liste halinde yapılan seçimde 114 kayıtlı üyesi bulunan Kunduracılar Odası Başkanlığına 94 üyenin oyunu alan Atilla Bölüktepe başkan seçildi.

Seçim sonunda bir konuşma yapan Bölüktepe, "Bana destek veren tüm üye arkadaşlarıma teşekkür ediyorum odamızın en büyük sıkıntısı korsanla mücadeledir bundan sonra korsanla mücadele edeceğiz odamızı daha güçlü bir oda yapmak için yönetim kurulu üyelerimizle beraber güzel bir uyum içinde çalışarak odamızın hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız" dedi.

Kunduracılar Odası yönetim kurulu şu listeden oluştu:

"Kasım Öztaş, Bahattin Kersen, Vedat Özbey, Emrah Karataş, İlhami Yahşi, Muhammet Mustafa Baltacı" - ERZURUM

Son dakika haberi | Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Atilla Bölüktepe

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Esnaf ve Sanatkarlar, Erzurum, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Kunduracılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Atilla Bölüktepe - Son Dakika


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