Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü

02.04.2022 01:05

Bir son dakika haberine göre Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldüIĞDIR Iğdır Merkez Asri Mezarlığında tinerciler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü

IĞDIR Iğdır Merkez Asri Mezarlığında tinerciler tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta yangın çıktı. Tinercilerin çıkardığı iddia edilen yangını göre vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında bazı mezar taşlarının yandığı, bazılarının ise zarar gördüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü
Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü

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Iğdır Merkez, İtfaiye, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Mezarlıkta, tinercilerin çıkarttığı iddia edilen yangın söndürüldü - Son Dakika


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