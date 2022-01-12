Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu komisyon üyeleri şehit ailesini ziyaret etti.

KAÇEP komisyon üyeleri, Tokat'ta helikopter kazası sonucunda 10 Haziran 2010 tarihinde şehit olan Jandarma Pilot Yarbay Levent Tabak'ın annesi Ayşe Tabak ve babası Mustafa Tabak'ı ziyaret ederek tekrardan başsağlığı dileyip, her daim yanlarında olduklarını belirtti. - MUĞLA