Son dakika haberi! Samsun Tabip Odası Başkanı Çadır: "Samsun Devlet Hastanelerinde 5 Gündür Dijital Kaos Yaşanıyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Samsun Tabip Odası Başkanı Çadır: "Samsun Devlet Hastanelerinde 5 Gündür Dijital Kaos Yaşanıyor"

02.07.2022 17:23

Son dakika haberi... Samsun Tabip Odası başkanı Ömer Faysal Çadır, “27 Haziran Pazartesi gününden beri beş gündür Samsun devlet hastanelerinde bir dijital kaos yaşanmakta. Hasta bilgilerini düzenli olarak ulaşılamamakta, polikliniklerde hasta bakılamamakta, tetkik ve tahlil istenememekte, tedavi verilememekte” açıklamasını yaptı.

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır, "27 Haziran Pazartesi gününden beri beş gündür Samsun devlet hastanelerinde bir dijital kaos yaşanmakta. Hasta bilgilerini düzenli olarak ulaşılamamakta, polikliniklerde hasta bakılamamakta, tetkik ve tahlil istenememekte, tedavi verilememekte" açıklamasını yaptı.

Samsun Tabip Odasının başkanı doktor Ömer Faysal Çadır, Samsun'da hastanelerde 27 Haziran Pazartesi gününden bu yana yaşanan dijital olumsuzluklarla ilgili açıklama yaptı. Çadır, şöyle konuştu:

"27 Haziran Pazartesi gününden beri beş gündür Samsun devlet hastanelerinde bir dijital kaos yaşanmakta. Hasta bilgilerini düzenli olarak ulaşılamamakta, polikliniklerde hasta bakılamamakta, tetkik ve tahlil istenememekte, tedavi verilememekte. Doktorlar buna olabildiğince hasta mağduriyetini önlemek için çare aramaya çalışsalar da teknik olarak sorun en üst düzeyde devam etmekte.

"DOKTORLAR HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇBİR ŞEYİN ARKASINA SAKLANARAK EYLEM YAPMAZLAR"

Bir süre önce sağlık sendikaları ve Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) haklı isteklerinin karşılanmaması gerekçesiyle iki günlük haklı eylem kararı aldılar. ve perşembe, cuma için bunu hayata geçirdiler. Sosyal medyada bir kısmının iyi niyetli olduğunu düşünsek de art ve kötü niyetli olduğuna inandığımız bazı bilgilerin de dolaşıma çıktığını gördük. Sanki, bu kaosun gerekçesi doktorlarmış ve bunun arkasına saklanarak, grev yaparak, hastaları mağdur ediyorlarmış algısının yaratılmaya çalışıldığını gördük. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Doktorlar hiçbir şekilde hiçbir şeyin arkasına saklanarak eylem yapmazlar. Buna gerek duymazlar. 'Sağlıkta şiddeti önleyin' derler. Aile hekimleri, 'ceza yönetmeliğini iptal edin' derler. 'Özlük ve ekonomik sıkıntılarımızı çözün' derler. 'Toplum sağlığını önceleyen sistemi kurun' derler. Bunun yapılmadığını görürlerse eğer, istemeye istemeye de olsa görünür olmak sıkıntılarını göstermek, emekten doğan gücünü göstermek için grev yapar, iş bırakırlar. Bunun için de hiçbir şekilde bir başka gerekçesinin arkasına saklanma isteğini ve onursuzluğunu göstermezler. Bu böyle biline…"

YORUMLAR
500
Samsun Kesk Şubeler Platformu: 'Kaşıkla Verilen Kepçeyle Alınmak İsteniyor' Samsun Kesk Şubeler Platformu: 'Kaşıkla Verilen Kepçeyle Alınmak İsteniyor' Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı Polisten kurban pazarlarında sahte para uyarısı
Kaynak: ANKA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Samsun Tabip Odası Başkanı Çadır: 'Samsun Devlet Hastanelerinde 5 Gündür Dijital Kaos Yaşanıyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:10 Rapçi Ben Fero'nun Sacha Boey'in fotoğrafına yaptığı yorum taraftarları kızdırdı
16:53 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin çıkışta bulundu: Bir bardak su döktürmediler
16:44 Yoldaki inek cesedi sonrası olay yerine gelen ekipler, bir de erkek cesedi ile karşılaştı
16:41 Survivor All Star'da Nisa'nın birinci olması bazı kesimin tepkisini çekmişti! Acun Ilıcalı SMS sıralamasını yayınladı
16:34 Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi.
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 17:32:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Samsun Tabip Odası Başkanı Çadır: "Samsun Devlet Hastanelerinde 5 Gündür Dijital Kaos Yaşanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement