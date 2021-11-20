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Son dakika haberi | SANKO Park AVM'de çocuklar Pırıl ve arkadaşları ile buluştu - Son Dakika

Son dakika haberi | SANKO Park AVM'de çocuklar Pırıl ve arkadaşları ile buluştu

20.11.2021 10:10
Son dakika haberi | SANKO Park AVM'de çocuklar Pırıl ve arkadaşları ile buluştu

Son dakika yerel haberi... En sevilen çizgi film kahramanlarından biri olan Pırıl ve arkadaşları, Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde çocuklarla buluştu.

En sevilen çizgi film kahramanlarından biri olan Pırıl ve arkadaşları, Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde çocuklarla buluştu.

TRT Çocuk'un sevilen karakterlerinden Pırıl ve Arkadaşları, üç gün sürecek etkinliğin ilk gününde hem müzikal hem de öğretici etkinliklerle çocuk ziyaretçilere neşeli anlar yaşattı.

Sevimli karakterler Pırıl ve Arkadaşları, ara tatile renk katarken, aileler de çocuklarının mutluluklarına ortak oldu.

Katılımın ücretsiz olduğu Pırıl Çocuk Etkinliği, 21 Kasım Pazar gününe kadar 14.00-16.00 ve 18.00 saatlerinde Sanko Park 1. kat etkinlik alanında devam edecek.

SANKO Park

"Gaziantep'in alışveriş merkezi" Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park'ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor. Sanko Park'ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | SANKO Park AVM'de çocuklar Pırıl ve arkadaşları ile buluştu
Son dakika haberi | SANKO Park AVM'de çocuklar Pırıl ve arkadaşları ile buluştu

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | SANKO Park AVM'de çocuklar Pırıl ve arkadaşları ile buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | SANKO Park AVM'de çocuklar Pırıl ve arkadaşları ile buluştu - Son Dakika
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