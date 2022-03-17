Son dakika haberi: Şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır, kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, şehadetinin 3. yılında Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

2019 yılında, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için şehadetinin 3. yılında Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı Köyü'nde anma programı düzenlendi. Vali Ali Çelik'inde katıldığı programda şehit Yaşar Çakır ve bütün şehitler için mevlit okutuldu, şehidin mezarı başında dualar edildi.

Şehide Allah'tan rahmet ve ailesine sabır dileyen Vali Çelik, her zaman yanlarında olduklarını söyledi. - KÜTAHYA