Asri mezarlık içinde bulunan şehitlikte bakım ve temizlik çalışmalarını yapan Söke Belediyesi ekipleri, şehitlerin ebedi istirahatgahlarını 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretleri için hazır hale getirdi. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Söke Belediyesi, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi... Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması - Son Dakika

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