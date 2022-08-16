Son dakika haberi... Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması - Son Dakika
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Son dakika haberi... Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması

16.08.2022 15:01
Son dakika haberi... Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması

Son dakika yerel haberine göre Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Söke Şehitliği'nde temizlik çalışması yaptı.

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Söke Şehitliği'nde temizlik çalışması yaptı.

Asri mezarlık içinde bulunan şehitlikte bakım ve temizlik çalışmalarını yapan Söke Belediyesi ekipleri, şehitlerin ebedi istirahatgahlarını 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretleri için hazır hale getirdi. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlacak. - AYDIN

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Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması
Kaynak: İHA

Söke Belediyesi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Söke Belediyesi'nden şehitlikte bakım çalışması - Son Dakika

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