Son dakika haberi | Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

18.06.2022 12:45

Son dakika haberleri: Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu

UŞAK - Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı.

Milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olsan Temel Yeterlilik Testi saatler 10.15'i gösterdiği sırada başladı. Uşak'ta da birçok aday, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri yerlere gitti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Adaylar, sınava dakikalar kala yapılan evrak kontrolleri ve üst aramalarının ardından sınava girecekleri sınıflara yerleşti. Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul bahçelerinde dua etmeleri kameralara yansıdı. Bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak sınavın ilk oturumu olan TYT için bugün ter dökecek öğrenciler yarın ise ikinci oturum olan AYT'ye girecek.

Öte yandan saatler 09.00'ı gösterdiğinde telsiz muhaberesine giren İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, birimlerin fark etmeden, ellerinde konu olmayan bütün polis ekiplerinin trafiği etkileyecek uygulama ya da müdahalede bulunulmamasını belirtti. Ayrıca İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, elinde evrak, çanta olan ve telaş halinde, panik olan, sınav yerlerine geç kaldığı anlaşılan vatandaşlara yardımcı olunacağını söyledi. Mesut Gezer, vatandaşların araçlara davet edileceğini, polis memurlarının yaya olması durumunda gerekirse taksi tutmasını ve gereğini kendisinin yapacağını aktardı. Emirler doğrultusunda harekete geçen Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de çok sayıda öğrenci ve aileleleri sınav yerlerine yetiştirdi.

YORUMLAR
500
Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü Öğrenciler içerde, veliler dışarda ter döktü Kartal'da taktığı piercing nedeniyle YKS'ye alınmadı Kartal'da taktığı piercing nedeniyle YKS'ye alınmadı
Kaynak: İHA

Uşak, TYT, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 12:52:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Uşak'ta polis ekipleri YKS'ye giren öğrenciler için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement