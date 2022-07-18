Son dakika haberleri | 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine 15 Temmuz şehitleri için tırmandılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine 15 Temmuz şehitleri için tırmandılar

18.07.2022 09:55
Son dakika haberleri | 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine 15 Temmuz şehitleri için tırmandılar

Son dakika gelişmesine göre Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" 27 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" 27 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

16 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te

Çankırı Valiliği ve Çankırı Dağcılık Kulübü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" düzenlendi. Tırmanış 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine kadar devam etti. Kırkpınar Yaylasından başlayan tırmanışa Çankırı'dan 19, Kastamonu'dan 5 ve Ankara'dan da 3 sporcu katıldı. Tırmanışın ardından kamp alanına geri dönen sporculara burada sertifikaları verildi. - ÇANKIRI

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Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı
Kaynak: İHA

Demokrasi, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine 15 Temmuz şehitleri için tırmandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine 15 Temmuz şehitleri için tırmandılar - Son Dakika
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