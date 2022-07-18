Son dakika haberleri | 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine 15 Temmuz şehitleri için tırmandılar

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" 27 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

16 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te

Çankırı Valiliği ve Çankırı Dağcılık Kulübü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen "15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" düzenlendi. Tırmanış 2 bin 404 rakımlı Emirgazi zirvesine kadar devam etti. Kırkpınar Yaylasından başlayan tırmanışa Çankırı'dan 19, Kastamonu'dan 5 ve Ankara'dan da 3 sporcu katıldı. Tırmanışın ardından kamp alanına geri dönen sporculara burada sertifikaları verildi. - ÇANKIRI