Son dakika haberleri... Akşehir'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Akşehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri Akşehir Şehitliği'nde şehitlik anıtına çelenklerin konulmasıyla başladı. Şehitlikteki törene Akşehir Kaymakam İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü, askeri ve sivil erkan ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Şehitlikteki anıta çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, saygı atışı yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı yaptı. Albay Yuvalı, "Bizler söz veriyoruz ki Çanakkaleler sonsuza dek geçilmeyecek. Gök kubbeden ay yıldızlı bayrak asla indirilemeyecek. Dünya var oldukça bu yurt, Türk toprakları olarak kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Törende Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci de şehitlik defterini imzaladı. Kaymakam Küreci'nin defteri imzalamasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan duanın ardından törene katılan protokol tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlikteki törenin ardından Akşehir Kültür Merkezi'nde, Selçuklu Şehit Yunus Ertürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program gerçekleştirildi. Buradaki programın sonunda etkinlikler kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. - KONYA