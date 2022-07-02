Son dakika haberleri: Atatürk Üniversitesi senatosundan tarihi karar - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Atatürk Üniversitesi senatosundan tarihi karar

02.07.2022 11:11
Son dakika haberleri: Atatürk Üniversitesi senatosundan tarihi karar

Bir son dakika haberine göre Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi bağlamında Eğitimde Mükemmeliyet Modeli projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesinde yürütülen öğretim programlarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve çalışma hayatında mezunlardan beklenen yetkinlikleri kazandırabilmek amacıyla 2021...

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi bağlamında Eğitimde Mükemmeliyet Modeli projesi çerçevesinde Atatürk Üniversitesinde yürütülen öğretim programlarının günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve çalışma hayatında mezunlardan beklenen yetkinlikleri kazandırabilmek amacıyla 2021 yılında başlayan öğretim programları güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 250 programı içeren güncelleme çalışmasının 2022-2023 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulması Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında toplanan Üniversite Senatosu tarafından kabul edildi.

Yeni Öğretim Programları 2022-2023 Akademik Yılından İtibaren Uygulanacak

Güncelleme çalışması ile bütün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ardışıklık ve entegrasyon esas alınarak öğretim programları arasında kurumsal boyutta bütünlük sağlandı. Ayrıca 2022-2023 akademik yılından itibaren uygulanacak güncellenmiş öğretim programlarına mevcut öğrencilerin de intibakları yapıldı.

Güncelleme çalışmaları YÖKAK'ın Değerlendirme Kriterlerine Göre Yürütüldü

Öğretim programlarının güncellenme sürecine rehberlik etmesi amacıyla, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzunda belirtilen değerlendirme ölçütleri de göz önünde bulundurularak, "Atatürk Üniversitesi Öğretim Programı Geliştirme, İzleme ve Değerlendirme Kılavuzu" hazırlandı. Böylece program geliştirme, izleme ve değerlendirme süreçleri "Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ)" boyutlarıyla tasarlandı. Kılavuz sayesinde öğretim planlarının biçimsel yapısında ve programlardaki ders kodlarında standardizasyon sağlandı.

Zorunlu Ders Kredileri Düşürüldü

Bütün programlarda zorunlu ders kredileri araştırma ve toplumsal katkı odaklı bir eğitim ortamına imkan tanıyabilmek amacıyla düşürüldü. Pandemi döneminde eğitim süreçlerinin uzaktan yürütülmesine hızla adapte olan Atatürk Üniversitesi, bu dönemde erişilen kazanımları sürdürmek ve öğrencilerin dijitalleşme yeterliğini artırmak için güncellenen öğretim programlarında uzaktan eğitim derslerine de belli oranda yer verdi.

Seçmeli Ders Sayısı Artırıldı

Dersler ortak zorunlu, zorunlu, seçmeli ve üniversite seçmeli olmak üzere dört grupta ele alınırken, seçmeli ders oranları bütün programlarda artırılarak öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak kendilerini geliştirmelerinin önü açıldı. Ayrıca öğrencilerin bilimsel gelişimleri yanında kültürel, sportif, sanatsal ve sosyal açılardan da gelişimlerini destekleyecek şekilde Üniversite Seçmeli Dersleri oluşturuldu.

"Öğrencilerimizin En İyi Şekilde Eğitim Alabilmeleri İçin Çalışmalarımız Sürüyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin günümüz koşullarına uygun, daha kaliteli eğitim alabilmeleri için çalışmaların sürdüğünü ve bu yönde yeni kararlar alındığını söyledi.

Alınan kararların tüm öğrencilere ve üniversite mensuplarına hayırlı olmasını dileyen Rektör Çomaklı, çalışmaları titizlikle yürüten Önlisans Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ile Program Geliştirme Karar ve Koordinasyon Kurulu üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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