Son dakika haberleri: Bulanık'ta şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bulanık'ta şehit ailelerine bayram ziyareti

04.05.2022 00:57
Son dakika haberleri: Bulanık'ta şehit ailelerine bayram ziyareti

Son dakika yerel haberi... MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, beraberindekilerle şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Beşik, beraberindekilerle şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Er Hasan İrkoş'un ailesini ziyaret eden protokol, daha sonra Örenkent köyünde ikamet eden Şehit Er Yakup Mutlu'nun ailesini, Yoncalı beldesinde Şehit Seyithan Çiftçi'nin ailesi ve ilçe merkezinde ikamet eden Şehit Ferit Bulut'un ailelisi ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit ailelerinin bayramını kutlayan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, "Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Aziz vatan toprakları şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Onların, vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Ramazan Bayramı dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret ettik" dedi.

Terörle Mücadele, Vazife Kahramanları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Tahsin Öndül ise "Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Ruhları şad, makamları cennetin başköşesi olsun. Bu vesileyle kıymetli şehit ailelerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - MUŞ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Bulanık'ta şehit ailelerine bayram ziyareti - Son Dakika


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