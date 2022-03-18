Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü - Son Dakika

Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Burdur'da Vali Ali Arslantaş ve il protokolünün katılımıyla Burdur Mezarlığında 18 Mart Şehitler Günü anma programı düzenlendi. Şehitler için manga ateşi ile başlayan programda İstiklal Marşı okundu ve Burdur Gazisi Himmet Can şehitler için şiir okudu. Ardından Vali Arslantaş ve il protokolü şehitliğe geçti.

Şehitlikteki anı defterini imzalayan Vali Arslantaş, "Bugün üzerinde güvenle yaşadığımız bu vatan toprakları için çekinmeden canlarınızı feda ettiniz, hepinizi minnet ve şükranla anıyorum. Devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edeceksiniz. Milletimiz, şehit ve gazilerin değerlerini tarih boyunca bilmiştir ve asla unutmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de mukaddes toprağımız ve şanlı bayrağımız için, şehit düşen vatan evlatlarının bizlere emanetleri ve yakınlarına sahip çıkmak, hepimizin kutsal görevidir" ifadelerini kulandı.

Program devamında Vali Arslantaş ve il protokolü şehit mezarlarına çiçek bıraktı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. - BURDUR