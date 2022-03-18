Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü

18.03.2022 12:10
Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü

Son dakika haberi... Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Burdur'da Vali Ali Arslantaş ve il protokolünün katılımıyla Burdur Mezarlığında 18 Mart Şehitler Günü anma programı düzenlendi. Şehitler için manga ateşi ile başlayan programda İstiklal Marşı okundu ve Burdur Gazisi Himmet Can şehitler için şiir okudu. Ardından Vali Arslantaş ve il protokolü şehitliğe geçti.

Şehitlikteki anı defterini imzalayan Vali Arslantaş, "Bugün üzerinde güvenle yaşadığımız bu vatan toprakları için çekinmeden canlarınızı feda ettiniz, hepinizi minnet ve şükranla anıyorum. Devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edeceksiniz. Milletimiz, şehit ve gazilerin değerlerini tarih boyunca bilmiştir ve asla unutmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de mukaddes toprağımız ve şanlı bayrağımız için, şehit düşen vatan evlatlarının bizlere emanetleri ve yakınlarına sahip çıkmak, hepimizin kutsal görevidir" ifadelerini kulandı.

Program devamında Vali Arslantaş ve il protokolü şehit mezarlarına çiçek bıraktı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. - BURDUR

Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü
Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü
Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü
Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü
Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü
Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü

YORUMLAR
500
Şehitler için dualar edildi Şehitler için dualar edildi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

İstiklal Marşı, 18 mart, Burdur, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü - Son Dakika


Son Dakika
12:07 İstanbul'da eksper tuzağı! Hasarsız diye satın aldığı otomobilin başına gelenleri başka eksper ortaya çıkardı
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:23:00. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Burdur'da 18 Mart Şehitler Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement