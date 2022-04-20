Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi

20.04.2022 15:37
Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Burhaniye ilçesinde, şehit aileleri Kaymakam İlyas Memiş'in düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, şehit aileleri Kaymakam İlyas Memiş'in düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kaymakam İlyas Memiş, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Salonunda düzenlene iftar yemeği şehit ailelerini buluşturdu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş'un ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç ile Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve daire müdürleri de katıldı.

Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık, yemek sonunda dua yaparken, Kaymakam İlyas Memiş de katılımcılara teşekkür etti. Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını anlatan Kaymakam İlyas Memiş, " Düzenlediğimiz iftara katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman şehit ailelerinin yanındayız. Sık sık onları ziyaret etmeye çalışıyoruz. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte haline gelmiştir. Rektörümüze hem bunun için hem de bu iftara ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi
Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi
Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi
Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Burhaniye'de şehit aileleri iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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