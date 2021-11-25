Son dakika haberleri... Çocuklar haklarını etkinliklerle öğrendi - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji okul öncesi öğrencileri Demokrasi, Seçim ve Çocuk Hakları Festivali'nde sahip oldukları haklarla ilgili farkındalık kazanacak etkinliklerle buluştular.

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu "Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzaladı. O tarihten itibaren 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Bugünün amacı, çocukların haklarının dünya gündemine gelmesini sağlamak, çocukların daha iyi bir yaşam, mutlu bir çocukluk dönemi yaşaması için farkındalık oluşturmak.

Drama, rehberlik ve okul öncesi bölümlerinin hazırlamış olduğu festival kapsamında öğrenciler, demokrasi ve seçim üzerine bilgilendirilerek seçim haklarını kullanmak üzere sandıklarda oy kullandılar. Kendi düşüncelerinin ve fikirlerini ifade ederek özgürce seçim haklarını kullandılar. Kullanılan oylar sonrasında ise sahip oldukları haklarla ilgili bilgilendirici içeriklerin yer aldığı etkinlik alanlarında "Çocuk Hakları" etkinliklerini yaptılar.

Eğitim hakkı, kimlik hakkı, aile ile yaşama hakkı, oyun hakkı, sağlık ve beslenme hakkı

Çocuk hakları sözleşmesi yetişkinlerden farklı ihtiyaçları olan çocukların her türlü gereksinimleri göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Bu sözleşme ile çocukların haklarını bilmesini ve korunmasını amaçlamaktadır. Çocuklar; eğitim hakkı, kimlik hakkı, aile ile yaşama hakkı, oyun hakkı, sağlık ve beslenme hakkı gibi birçok hakka sahiptir.

Festival içerisinde "Her çocuğun kimlik hakkı var" etkinliğinde çocuk hakları sözleşmesinde yer alan "Bütün çocukların bir isme, vatandaşlığa ve bir kimliğe sahip olma hakkı vardır" diyerek öğrencilerle kimlik tasarlandı.

"Aile ile yaşama hakkım var "etkinliğinde "Her çocuğun güvenli bir aile ortamında yaşamaya ve onlar tarafından bakılmaya hakkı vardır" diyerek öğrenciler ile aile resmi oluşturuldu.

"Eğitim hakkım var" etkinliğinde "Bütün çocukların eğitim almaya hakkı vardır" diyerek okulda yer alan derslerle ilgili etkinlik yapıldı.

"Beslenme ve sağlık hakkım var" etkinliğinde "Bütün çocukların koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti almaya hakkı vardır" diyerek sağlıklı beslenme tabakları oluşturuldu.

"Oyun hakkım var" etkinliğinde "Bütün çocukların oyun oynamaya ve eğlenmeye hakları vardır" diyerek drama bölümünün hazırlamış olduğu oyun öğrencilerle birlikte izlendi. - İSTANBUL