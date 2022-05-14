Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

14.05.2022 11:25
Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

Son dakika yerel haberi... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca '10-16 Mayıs Engelliler Haftası' çerçevesinde sorumluluk bölgesindeki 6 engelli vatandaşı ve ailelerine unutulmadıklarını hissettirmek ve jandarmayı hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak amacıyla ziyaret edilerek çeşitli hediyeler taktim etti. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı
Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı
Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı
Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı - Son Dakika


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