Son dakika haberleri | Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

09.04.2022 00:57
Son dakika haberleri | Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Son dakika haber: Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tarihi Üç Şerefeli Cami'de şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne'de Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, cuma namazı öncesi şehit emniyet mensupları için mevlit okutuldu. Mevlide, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, şehit aileleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, "Şehit ve şehit ailelerimiz bizim için çok önemli. Edirne'de kabri bulunan 4 şehidimizi ziyaret edip dua okuduk" dedi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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