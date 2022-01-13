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Son dakika haberleri: Genç, Bakan Karaismailoğlu'na projelerini anlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Genç, Bakan Karaismailoğlu'na projelerini anlattı

13.01.2022 17:54
Son dakika haberleri: Genç, Bakan Karaismailoğlu'na projelerini anlattı

Son dakika haberler... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon gezisi kapsamında Ortahisar Belediyesini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon gezisi kapsamında Ortahisar Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Genç, Bakan Karaismailoğlu'na belediyenin proje ve faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı. Genç, Trabzon'da trafik sorununu büyük ölçüde çözeceği düşünülen Kanuni Bulvarı'nın biran önce tamamlanması konusunda Bakan Karaismailoğlu'ndan destek istedi. Diğer yandan Başkan Genç, uzun zamandır yapılması gündemde olan ve Trabzon merkezde ulaşım sorununa köklü bir şekilde çözüm olacak Güney Çevre Yolu'nun hayata geçirilmesi için bakanlığın desteğinin çok önemli olduğunu Bakan Karaismailoğlu'na iletti.

Sunumuna Tünel Akvaryum'u anlatarak başlayan Genç, turizm çeşitliliği oluşturmak için projenin önemli olduğunu ifade ederek, "Deniz kenti Trabzon'da bu özelliğiyle müşahhas bir eser yoktu. Bu eksikliğin giderilmesi için dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Tünel Akvaryum Projemizi hayata geçirdik. Projemizin son etabındayız. İnşallah yakın zamanda akvaryum kısmının inşaatının tamamlanmasıyla birlikte projemizi yılbaşından sonra vatandaşlarımızın ve turistlerin hizmetine açmış olacağız. Turizm çeşitliliği oluşturmak açısından böyle bir simgesel projenin şehrimize kazandırmış olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Deniz kenti Trabzon'da böyle bir projenin hayata geçmesinin simgesel bir yanı olduğunu da düşünüyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle ilgili memnuniyetini dile getiren Adil Karaismailoğlu ise "Trabzon merkez ilçemiz olan Ortahisarımıza altyapı anlamında birçok proje kazandırdık. Özellikle ulaşımda bakanlığımızın ve Ortahisar Belediyemizin hayata geçirdiği projelerden büyük bir gurur duyuyorum. Trabzon'da bin bir emek, alın teri ve uzun gayretlerle yapılan atılımlar sayesinde şehrimiz belli bir noktaya, konuma geldi. Şehrimizin bu geldiği konumdan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hayata geçirdiğimiz projelerin tamamı kentimize değer katan projeler. Bu hizmetlerin kesintiye uğramaması için, her bir ferdimiz elimizden gelen bütün gayreti ve samimiyeti ortaya koymalı. Ulaşım konusunda birçok projeler yürütüyoruz. Boztepe tünelleri ve bir bölümü hizmete açılan Kanuni Bulvarı ve diğer viyadükler tamamıyla faaliyete geçirildiğinde ciddi anlamda trafik sorunu çözülecek. Trabzon, AK Parti iktidarında her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da çağ atladı. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız" şeklinde konuştu.

Genç, Bakan Karaismailoğlu'na Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait arazilerin belediyeye tahsis edilmesiyle ilgili vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ileterek Trabzonspor forması hediye etti. - TRABZON

Son dakika haberleri: Genç, Bakan Karaismailoğlu'na projelerini anlattı

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Adil Karaismailoğlu, Ortahisar, Trabzon, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Genç, Bakan Karaismailoğlu'na projelerini anlattı - Son Dakika


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