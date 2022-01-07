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Son dakika haberleri! Günlük gazeteler ölüm döşeğinde - Son Dakika

Son dakika haberleri! Günlük gazeteler ölüm döşeğinde

07.01.2022 11:15
Son dakika haberleri! Günlük gazeteler ölüm döşeğinde

Son dakika haberler: Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Yükselen matbaa ve baskı maliyetleri, yazılı basını büyük bir darboğaz içerisine sokmuştur" dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Yükselen matbaa ve baskı maliyetleri, yazılı basını büyük bir darboğaz içerisine sokmuştur" dedi.

Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, dövizdeki dalgalanma ve yükselen kur sebebiyle baskı maliyetleri artan yazılı basının çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Başkan Çakır, neredeyse yüzde 200 oranında artan baskı maliyetleri sebebiyle özellikle yerel yayıncılık yapan günlük gazetelerin nefes alamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Günlük neşredilen ve kamu ihale ilanı yayınlama hakkına haiz vasıflı gazeteler çok zor bir durumda. Baskı maliyetleri ikiye hatta üçe katlanmış vaziyette. Mevcut şartlarda yayıncılık yapmak imkansız bir hale geldi. Bu konuyla ilgili olarak mutlaka bir çözüm yolu üretilmelidir" dedi.

'Yayın yapmak imkansız hale geldi'

Günlük vasıflı gazetelerin asgari kadro ve baskı şartıyla yayın yaptıklarının altını çizen Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Personel giderleri bir yana, son üç ay içerisinde artan baskı maliyetleri yüzünden günlük gazeteler altından kalkılamaz bir yükün altına girmiştir. Matbaacılık sektöründe neredeyse üçe katlanan maliyetler yüzünden gazete baskısı çok büyük bir maliyet teşkil etmeye başlamış ve zaten ayakta kalma mücadelesi veren günlük yerel gazeteler büyük bir çıkmazın içerisine girmiştir. Hükümetten beklentimiz, kamu ihale ilan ücretleri belirlenirken, artan baskı maliyetleri başta olmak üzere yükselen enflasyonu da göz önünde bulundurmasıdır. Bu şartlarda değil yayıncılık yapmak, ayakta kalmak bile imkansızdır" diye konuştu.

Tüm meslek örgütlerine çağrıda bulunan Başkan Çakır, "Hükümet, asgari ücret başta olmak üzere kamu çalışanlarına, işçi ve emeklilere maaş artışı yaparken, son dönemlerde yaşanan kur hareketliliği ve enflasyonu göz önünde bulundurmuştur. Bunun temel amacı çalışanları enflasyona ezdirmemektir. Aynı anlayışın basın sektörü için de sergilenmesi elzemdir. Bu manada ihale ilan ücretleri belirlenirken, karşı karşıya kaldığımız bu mağduriyet dikkate alınmalı ve yeni ücret tarifesi de buna göre tayin edilmelidir. Bunun için mesleki tüm örgütleri ve kuruluşları işbirliği yapmaya ve sesimizi duyurmak için bir araya gelmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Son dakika haberleri! Günlük gazeteler ölüm döşeğinde

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Erzurum, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Günlük gazeteler ölüm döşeğinde - Son Dakika


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