Son dakika haberleri: Halfeti Kaymakamı Selin Sarı halk günü toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Halfeti Kaymakamı Selin Sarı halk günü toplantısı gerçekleştirdi

03.04.2022 12:07
Son dakika haberleri: Halfeti Kaymakamı Selin Sarı halk günü toplantısı gerçekleştirdi

Son dakika haberine göre Vatandaşların devletle olan bağını güçlendirmek, sorunlarına etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla Halfeti Kaymakamı Selin Sarı Bozyazı Mahallesinde "Halk Günü" toplantısı düzenledi.

Vatandaşların devletle olan bağını güçlendirmek, sorunlarına etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla Halfeti Kaymakamı Selin Sarı Bozyazı Mahallesinde "Halk Günü" toplantısı düzenledi. İlçe Kaymakamı Selin Sarı başkanlığında kurum amirlerinin de katıldığı halk gününe vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların sağlık, sosyal yardım, iş ve diğer konularda kendisine ilettiği sıkıntıları ve talepleri dinleyen kaymakam Selin Sarı, ilk olarak çocukları sevindirdi. Kaymakam Sarı, "Halk Günü" toplantısına aileleri ile birlikte gelen çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların sorun, şikayet ve taleplerini dile getirdiği Halk Günü toplantılarında kendisine iletilen iş, sağlık, ekonomik olmak üzere tüm sorunlara ve taleplere çözüm bularak vatandaşların derdine derman olan Sarı vatandaşları tek tek dinledi.

Halk Günü toplantısına katılan başta yaşlı, engeli olan vatandaşlar olmak üzere yaşadıkları sıkıntılarının çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine de talimatlar veren Selin Sarı, "Amacımız, bizlere iletilen her türlü sorun, şikayet ve taleplere daha hızlı çözümler üretebilmek, vatandaşımızı buradan mutlu göndermektir" dedi.

"Vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen her konuyu yakından takip ediyoruz ve sıkıntılarını gidermek için gereken hassasiyeti gösteriyoruz" diyen Kaymakam Sarı, "Bizler devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Bizlere her daim rahatlıkla ulaşabilir, sorunlarını iletebilirler" diye konuştu.

Halk Gününe katılan vatandaşlar ise sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek kaymakam Selin Sarı 'ya teşekkür etti.

Kaymakam Sarı, her Halk Günü toplantısında aileleriyle birlikte gelen çocuklarla yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri: Halfeti Kaymakamı Selin Sarı halk günü toplantısı gerçekleştirdi

YORUMLAR
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Selin Sarı, Hisarcık, Bozyazı, Halfeti, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Halfeti Kaymakamı Selin Sarı halk günü toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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