Son dakika haber | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

11.03.2022 11:17

Son dakika yerel haberi... Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı Iğdır'da seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı, kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda da maddi hasar oluştu.

Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

IĞDIR - Iğdır'da seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı, kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda da maddi hasar oluştu.

Kaza, Bağlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye seyir halinde olan kamyon ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Kamyonun şoförün olduğu kapı tarafına çarpması ile arabanın hava yastıkları açılırken otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ile otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken iki araçta da maddi hasar oluştu.

Son dakika haber | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı

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Otomobil, Iğdır, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Iğdır'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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