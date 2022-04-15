Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

15.04.2022 10:35
Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Son dakika yerel haberine göre Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde şehit aileleri ve gaziler düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İnebolu Kaymakamlığı tarafından ilçedeki şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi. Programa Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, kurum müdürleri şehit yakınları ve gaziler katıldı. Osman Sungur Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde, İlçe Müftü V. Mehmet Çelebioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar yaptığı konuşmada, şehit yakınları ve gazilerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Baycar, program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

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Münir Karaloğlu, Kastamonu, İnebolu, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | İnebolu'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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