Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte gerçekleştirilen bir festivalde KADES uygulamasını tanıttı. Stantta yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra Kadınlara 2 bin 103 adet bez çanta ve bin 94 çocuğa tohumlu kalem, balon, boyama kitabı, jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri | Jandarma açtığı stant ile KADES'i tanıttı - Son Dakika

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