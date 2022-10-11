Son dakika haberleri | Jandarma açtığı stant ile KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Jandarma açtığı stant ile KADES'i tanıttı

11.10.2022 10:17
Son dakika haberleri | Jandarma açtığı stant ile KADES'i tanıttı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri açtıkları stant ile Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri açtıkları stant ile Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte gerçekleştirilen bir festivalde KADES uygulamasını tanıttı. Stantta yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra Kadınlara 2 bin 103 adet bez çanta ve bin 94 çocuğa tohumlu kalem, balon, boyama kitabı, jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Jandarma açtığı stant ile KADES'i tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Jandarma açtığı stant ile KADES'i tanıttı - Son Dakika
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