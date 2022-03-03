Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer

03.03.2022 13:51
Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer

Son dakika haberleri: Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ilçeye bağlı köylerde traktör sürücülerine seminer verdi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ilçeye bağlı köylerde traktör sürücülerine seminer verdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Jandarma Trafik Timleri köy kahvelerinde traktör sürücülerine römorklarında reflektör kullanımı, koruma çerçevesi demiri (Rops) ve tepe lambası takılması gibi hayat kurtaran bilgiler hakkında seminer verdi. Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal koordinesinde verilen seminerde, meydana gelen traktör kazalarında ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun, sürücü ve yolcuların çarpmanın şiddetine bağlı olarak araç dışına savrulma veya traktör altında kalmalarından dolayı kaynaklandığını ifade edildi.

Kazalarda rops demiri hayat kurtarır

Ekipler, traktörlerdeki devrilmeye rops demirini kullanımının, meydana gelen trafik kazalarında muhtemel can kayıplarını ve ağır yaralanmaları asgari seviyeye indirmekte etkin role sahip olduğunu da vurguladı. Ekipler ayrıca verdikleri eğitimlerde, arkadan çarpma kazalarının önlenmesi için ışık donanımlarının çalışır durumda olması gerektiği, traktör römorklarına 'Üçgen reflektör' takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğunu dile getirdiler

Öte yandan seminere katılanlara trafik kuralları konusunda el broşürü dağıtıldı. - BİLECİK

Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer
Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer
Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer
Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer
Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer

YORUMLAR
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Hisarcık, Osmaneli, Jandarma, Traktör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine seminer - Son Dakika


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