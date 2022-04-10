Son dakika haberleri... Kargı'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kargı'da Polis Haftası kutlandı

10.04.2022 14:02
Son dakika haberleri... Kargı'da Polis Haftası kutlandı

Son dakika yerel haberi... Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü Çorum'un Kargı ilçesinde törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü Çorum'un Kargı ilçesinde törenle kutlandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünde bir dizi tören düzenlendi. Kutlama çerçevesinde Kargı Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Kargı İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan ve emniyet personeli tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi. - ÇORUM

Son dakika haberleri... Kargı'da Polis Haftası kutlandı

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Son dakika... Polis Haftası Tosya'da törenle kutlandı Son dakika... Polis Haftası Tosya'da törenle kutlandı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Hisarcık, Çorum, Polis, Kargı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Kargı'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kargı'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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