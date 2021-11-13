Son dakika haberleri... Kaymakam Balcı, jandarma karakoluna ziyaret - Son Dakika

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İpekgeçidi Jandarma Asayiş Komando Karakolunu ziyaret etti.

Diyadin Cumhuriyet Savcısı Uğur Ünlütürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız ve İlçe Emniyet Amiri Komiser H. İbrahim Karakaş'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Balcı, karakol hizmet binasını gezerek İpekgeçidi Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Kürşat Kağan Demirel'den sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Balcı, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan ve yaptığı çalışmalarından ötürü İpekgeçidi Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Kürşat Kağan Demirel'e ve karakol personellerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - AĞRI