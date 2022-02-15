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Son dakika haberleri... Kaymakam Demirbilek'ten jandarmaya başarı belgesi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kaymakam Demirbilek'ten jandarmaya başarı belgesi

15.02.2022 15:13
Son dakika haberleri... Kaymakam Demirbilek'ten jandarmaya başarı belgesi

Son dakika yerel haberi... Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, ilçedeki hırsızlık olayında titiz çalışma gösteren Jandarma Astsubay Çavuş Talha Emre Sarı'ya başarı belgesi verdi.

Afyonkarahisar Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, ilçedeki hırsızlık olayında titiz çalışma gösteren Jandarma Astsubay Çavuş Talha Emre Sarı'ya başarı belgesi verdi.

Geçen hafta gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerinin tespiti aşamasında, mesai mefhumu gözetmeksizin yapmış olduğu dikkatli çalışmalarından dolayı jandarma personeli Sarı, Sultandağı Kaymakamlığı'nca başarı belgesi ile ödüllendirildi. Hem personeli teşvik etmek, hem de halkı hırsızlık olaylarına karşı bilinçlendirmek için başarı belgesinin düzenlendiğini ifade eden Kaymakam Demirbilek, "İlçemiz geniş bir alana sahip ve ilçeye giriş çıkış yolu çok. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için ilçedeki kolluk kuvvetleriyle gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Özellikle bahçe evlerine kamera sisteminin kurulması gibi kişisel güvenlik önlemlerinin de alınması gerektiğine dikkat çeken Kaymakam Demirbilek, halkın şüpheli gördüğü durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne anında bildirmelerini istedi. - AFYONKARAHİSAR

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Murat Demirbilek, Emre Sarı, Karahisar, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Kaymakam Demirbilek'ten jandarmaya başarı belgesi - Son Dakika


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