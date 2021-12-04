Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel çocuklarla bir araya geldi.

Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, beraberindeki Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Emniyet Müdürü Alican Suveren ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ile ilçedeki rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Buradaki özel çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler, onlarla sohbet edip pasta kestiler.

Her daim engelli bireylerin yayında olduklarını dile getiren Kaymakam Kundakçı, "Bugün de çocuklarımızla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdik. Hepimizin birer engelli adayı olduğu bilinciyle hareket ederek, insanlarımız için daha güzel yarınlar bırakmak için belediyemizle birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - VAN