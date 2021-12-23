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Son dakika haberleri... Madagaskar açıklarında batan gemide can kaybı 85'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Madagaskar açıklarında batan gemide can kaybı 85'e yükseldi

23.12.2021 14:18
Son dakika haberleri... Madagaskar açıklarında batan gemide can kaybı 85'e yükseldi

Son dakika yerel haberi... Madagaskar'ın kuzeydoğu kıyılarında batan kargo gemisinde can kaybı 85'e yükselirken 50 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Madagaskar'ın kuzeydoğu kıyılarında batan kargo gemisinde can kaybı 85'e yükselirken 50 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi olan Madagaskar'da geçtiğimiz Pazartesi günü bir kargo gemisinin batmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yolcu taşıma yetkisi olmayan kargo gemisi, Soanierana-Ivongo'ya gitmek üzere Antseraka'dan yola çıkmıştı. Yetkililer, batan kargo gemisinin motorunda teknik bir arızanın meydana geldiğini ve sebeple battığını belirtirken gemide 138 kişinin bulunduğunu ve ancak 50 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Belediye Başkanı Alban Menavolo, gemide hayatını kaybedenlerin çoğunun yerli halk olduğunu ve hayatını kaybedenler için çok üzgün olduğunu söyledi.

Madagaskar'da batan kargo gemisinde arama kurtarma operasyonlarına katılmak için Pazartesi günü bölgeye giden Polis Bakanı Serge Gelle'nin de helikopteri düşmüş ve Bakan 12 saat yüzerek hayatta kaldığını söylemişti. - ANTANANARIVO

Arama Kurtarma, Madagaskar, Pazartesi, Afrika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Madagaskar açıklarında batan gemide can kaybı 85'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Madagaskar açıklarında batan gemide can kaybı 85'e yükseldi - Son Dakika
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