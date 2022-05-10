Son dakika haberleri | Madende iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Madende iş kazası: 1 yaralı

10.05.2022 16:36
Son dakika haberleri | Madende iş kazası: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında iş kazası meydana geldi.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesesi'nde maden ocağında iş kazası meydana geldi. Kazada 1 maden işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Karadon Müessesesi'nde üretim sırasında tavandan taş düşmesi sonucu Murat Kalaycıoğlu(40) isimli maden işçisi yaralandı. Maden işçileri tarafından ocaktan çıkartılan kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan maden işçisinin tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri | Madende iş kazası: 1 yaralı
Son dakika haberleri | Madende iş kazası: 1 yaralı

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Türkiye Taşkömürü Kurumu, İş Kazası, Zonguldak, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Madende iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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