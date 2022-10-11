Kültür Mahallesi'nde bulunan Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kreş çocuklarının yanı sıra kadın ve ailelere yönelik yönlendirici bilgi sunarak yardımcı olduğu belirtildi. - BATMAN

İtfaiye araçlarını gören kreş çocukları heyecanlarını gizleyemedi. İlk defa itfaiye aracına binerek siren sesini duyma fırsatı yakalayan kreşteki çocuklara itfaiye personeli tarafından; yangınlar, itfaiye aracının alarm sesi, itfaiye kıyafetleri, yangın söndürme tüpü ve miğfer hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İHA

Batman Belediyesi, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri... Minik afacanlar, itfaiyeci amcalarını sorularıyla terletti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.