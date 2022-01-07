Üye Girişi
Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı

07.01.2022 12:46
Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı

Son dakika haber... Malatya Battalgazi Belediyesi, 1914 yılında eli silah tutan herkesin savaşa çağrıldığı ve binlerce askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 107.yıldönümünde "Biz Unutmadık ya Siz" adlı bir anma programı düzenledi.

Malatya Battalgazi Belediyesi, 1914 yılında eli silah tutan herkesin savaşa çağrıldığı ve binlerce askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 107.yıldönümünde "Biz Unutmadık ya Siz" adlı bir anma programı düzenledi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Sarıkamış Harekatının 107.yıldönümünde "Biz Unutmadık ya Siz?" adlı bir anma programı tertip edildi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen anma etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kur'an tilaveti ile başlayan ve Malatya Musiki Cemiyeti sanatçılarının mini konseriyle devam eden etkinlikte, Anadolu Sanat Tiyatro ekibi de unutulmaz bir tiyatro gösterisine imza attı. Duygusal anların yaşandığı programda izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Program sonunda Trambüs içerisinde sergilenen tiyatro gösterisinin video gösterimi ise programa damga vurdu. Programa Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Milliyetçi Hareket Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Sivil Toplum Kuruşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Başkan Güder, Şehidler Abidesi şiirini okudu

Programa katılan Kaymakam Duran ve Başkan Güder, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın unutulmaz parçası 'Türkiyem' şarkısını birlikte seslendirdi. Ardından İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Şehidler Abidesi şiiri ile konuşmasına başlayan Başkan Güder, "Bundan 107 yıl önce Allahuekber dağlarında vatanını savunma adına ecdadımız o gün seferber oldu. Eksi 40 derece savunma hattını oluşturmak için annesini, babasını, evini, çocuklarını geride bırakarak, sadece vatan dedi. Sarıkamış; yenilginin değil, dirilişin sembolüdür. Aziz şehitler, bizler torunlarınız olarak huzurunuzdayız. Sizler o gün fedakarlığın, tahammülün inancın ve sevdanın olduğu kadar kahramanlığın ve kardeşliğin de destanını yazdınız. Sizin yazdığınız bu destana sahip çıkacak, sizin kutsal emanetinizi asla ve asla yere düşürmeyeceğiz. Canınızla kanınızla yazdığınız kahramanlık anıtı olan vatanımıza sizin kadar sahip çıkacak onu yüceltmeye, büyütmeye devam edeceğiz. Bu duygularla Sarıkamış harekatının 107'nci yıldönümünde, başta Sarıkamış'ta şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere, vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Sarıkamış harekatının dirilişin sembolü olduğuna dikkat çeken Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, "Bugün Sarıkamış destanının 107 yıldönümü ve Battalgazi Belediyemiz şehitlerimizi anmak için güzel bir etkinlik düzenlemiş. Çok beğendim, duygulandık. Yedi düvelin üstümüze geldiği günlerde Sarıkamış'ta savaşarak kaybettiğimiz bir cephe değil. Sarıkamış harekatı sadece ve sadece doğa şartlarına karşı, soğuğa karşı kaybedilmiş bir savaştır. O gün orada şehit olan vatan evlatları, düşmana bir kurşun bile atamadan şehit olmuştur. Burada önemli ve anlamlı olan şudur; soğuğa karşı ölüme giden vatan evlatlarının hiç birisi gözünü kırpmadan bu vatan için canını seve seve feda ediyor. Biz onların bize emanet ettiği bu topraklar üzerinde bugün bu sıcak salonlarda huzur ve mutluluk içerisinde yaşıyoruz. Onlara minnet borçluyuz. Bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı
Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı
Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı

YORUMLAR
500

Battalgazi, Sarıkamış, Malatya, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı - Son Dakika


Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor 7 Ocak saat 11.00! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:00
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:30:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sarıkamış şehitleri Battalgazi'de anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement