Son dakika haberleri! Şehit babası: "Terör örgütü yandaşlarını yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz" - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şehit babası: "Terör örgütü yandaşlarını yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz"

26.03.2022 00:57
Son dakika haberleri! Şehit babası: "Terör örgütü yandaşlarını yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz"

Son dakika haberi: Mardin'de 2 yıl önce Dibek kırsalında şehit edilen mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'le ilgili, "Terör örgütü yandaşlarını yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz" dedi.

Mardin'de 2 yıl önce Dibek kırsalında şehit edilen mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'le ilgili, "Terör örgütü yandaşlarını yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz" dedi.

Dün HDP'li vekil Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mardin'de şehit edilen mühendis Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, Semra Güzel hakkında çıkan yakalama kararını takdirle karşıladıklarını söyledi. Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ve yakalama kararı çıkmasının şehit ailelerini teselli ettiğini belirten Gözenoğlu, "Kürt, Türk, köylü, işçi, emekçi, erkek, kadın, çocuk, bebek, asker, polis, mühendis, öğretmen demeden insanlarımızı hunharca şehit eden, binlerce Kürt gencini kandırıp dağa kaçıran, kirli emellerine alet ve heba eden PKK terör örgütün üyesi, yandaşı, destekçilerini Kurtuluş Savaşı'nı vermiş yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz. Dilek ve temennilerimiz odur ki Semra Güzel gibi teröre bulaşmış, yandaşlık yapmış, terörü övmüş kişilerin tek tek Meclisten atılması, bir daha TBMM çatısı altında yer almasına müsaade verilmemelidir. Her kim ve kimler olursa olsun bu teröristlere destek, ittifak, payandalık yaparsa şehitlerimizin kanı yakalarında olur. Ne bu dünyada ne ahirete bu hesabı veremeyeceklerdir. Bu büyük vebalin altında kalır, tarihin karanlık sayfalarında yerlerini alır. Onlara hakkımızı helal etmediğimiz gibi lanet ve nefretle kınayacağız" dedi. - MARDİN

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Semra Güzel, Şehit, Terör, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Şehit babası: 'Terör örgütü yandaşlarını yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Şehit babası: "Terör örgütü yandaşlarını yüce TBMM çatısı altında istemiyoruz" - Son Dakika
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