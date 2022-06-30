Son dakika haberleri! Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile yaşadıklarını anlattı

30.06.2022 00:58
Son dakika haberleri! Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile yaşadıklarını anlattı

Son dakika haber: Karabük'ün Yenice ilçesinde, İncedere'nin taşması neticesinde evleri bataklığa dönen Çanakçı ailesi, bütün eşyalarını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde, İncedere'nin taşması neticesinde evleri bataklığa dönen Çanakçı ailesi, bütün eşyalarını kaybetti. Büyük zarara uğrayan aile, yaşadıklarını anlattı.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin en etkili görüldüğü yerlerden biri olan Karabük Yenice'de sular gitgide çekiliyor. Çekilen sulardan sonra ortaya çıkan tahribatın boyutu iyice görülmeye başlandı. Yenice ilçe merkezinde yaşayan Çanakçı ailesinin evi de sel felaketinde büyük zarar gördü. Sel sularının bütün evi basması neticesinde kullanılabilir eşya kalmadı. Aile, 3 gündür mahallelilerin bayramları topluca geçirmek için bir araya geldiği, "bayram evi" dedikleri yerde kalıyor. Zaman zaman yağmurun tekrar kendini göstermesi sebebiyle evi temizlemeye de her gün devam ediyorlar. Eşya tahribatının yanı sıra odun ve kömür işiyle uğraşan ailenin, odun ve kömürleri de sele kapıldı. Evin önü ise bataklık oldu. Sel felaketinin ilk yaşandığı gün hiç girilemeyen alanın bir kısmı kururken, bir kısmına hala girilemiyor.

"Her şeyimiz gitti, bataklık olan yerlerde kaldı"

Evini kendi başına temizlemeye çalışan Münevver Çanakçı, "Sel bastı ve İncedere Caddesi'nden sular geldi eve girdi. Eşyalarımızı çıkaracak yerimiz de yok, zaten yağan yağmurda çıkarmadık. Her şeyimiz gitti, bataklık olan yerlerde kaldı. Belediye yardım ediyor. Evi yeni boyatmıştık, sel geldi bastırdı. Eşyalarım mobilyalarım gitti, 3 bin 500 liraya yatak almıştık atıldı. Ayakkabı, çorap bile bulamadık ayağımıza. 50-60 bin TL zararımız var" dedi.

"Bulaşık makinesi ve birçok malzeme harap oldu"

Taşkın sonrası önlem almaya çalıştıklarını belirten böbrek hastası Savaş Çanakçı, "Sel suları gelince önlem almaya çalıştık. İncedere Caddesi'nden gelen suyun önünü kapatmaya çalıştık ama gelen sular da eve doldu. Bulaşık makinesi ve birçok malzeme harap oldu. Yardım edileceği söylendi, böbrek hastasıyım diyalize giriyorum haftada 3 gün. O yüzden yavaş yavaş temizliyoruz evi. İsmimizi aldılar, gereken yardımların yapılacağı söylendi, bekliyoruz" diye konuştu. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Karabük, Çanakçı, Yenice, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Sel felaketiyle evleri bataklığa dönen aile yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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