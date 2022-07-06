Son dakika haberleri: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Büyüklerimizin Hakkı Hiçbir Zaman Ödenmez"

Tepebaşı Belediyesi'nin merkezleri ve TEBEV bünyesindeki yaş almış vatandaşlar, düzenlenen piknikte bir araya geldi. Pikniğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Yaşam tecrübeleri ile her biri büyük değer olan, elleri öpülesi büyüklerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez" dedi.

Tepebaşı Belediyesi TEBEV (Evde Sağlık Hizmetleri Projesi), Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bünyesindeki yaş almış vatandaşlar, piknik etkinliğinde buluştu.

Etkinlikte şarkılar eşliğinde keyifli bir gün geçiren yaş almış vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da etkinliğe katılarak yaş almış yurttaşlar ile bir araya geldi, onlarla uzun uzun sohbet etti.

Başkan Ataç, "Yaşam Köyümüzün açılması ile birlikte büyüklerimiz için de projelerimizi, merkezlerimizi hayata geçirdik. Kolay bir iş değil, mesuliyeti ve zorlukları olan bir süreç ve bugünlere kadar olumsuzluk olmadan geldik. Bugün de güzel bir piknik etkinliğimiz oldu, büyüklerimiz keyifli bir gün geçiriyor. Ben de büyüklerimizi burada ziyaret ettiğim için çok sevinçliyim. Onların yaşamına bir nebze katkı verebilirsek mutlu oluyoruz. Yaşam tecrübeleri ile her biri büyük değer olan, elleri öpülesi büyüklerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez" dedi.

Yaş almış vatandaşlar da "Bu tür etkinlikler bizlere moral veriyor. Bu imkanı bize sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.