Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu

11.04.2022 23:04

Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu Edirne'de 4 aylık sokak köpeği derisi yüzülmüş halde ölü olarak bulundu.

Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu

EDİRNE - Edirne'de 4 aylık sokak köpeği derisi yüzülmüş halde ölü olarak bulundu.

Akıllara durgunluk veren olay, Keşan ilçesine bağlı Beğendik Belediyesi'nde bulunan Cumhuriyet Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir bölgede yeni doğum yapmış bir anne köpek ve yavruları site sakinleri tarafından besleniyordu. Çevredeki diğer sokak köpekleri ile birlikte hayvanseverler tarafından kol kanat gerilen köpek yavrularından biri, bugün yerde hareketsiz yatarken bulundu. 'Benekli' isimli 4 aylık köpeğin yanına yaklaşan vatandaşlar, köpeğin derisinin yüzüldüğünü ve ölmüş olduğunu fark etti.

Karşılaşılan durumun ardından jandarma ve Beğendik Beldesi vatandaşlar tarafından aranırken, bölgeye gelen ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Sabah saat 07.00 sıralarında ölü bulunduğu bölgeye gelen köpeğin burada kendisini yere bıraktığı daha sonra da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Derisi yüzülerek feci şekilde can veren henüz 4 aylık köpek 'Benekli', Keşan Hayvan Barınağı'na sevk edildi. Üzerinde kan veya hayvan saldırısına ait yara izi bulunmayan talihsiz köpeğin ölüm sebebi daha sonra yapılacak incelemelerinin ardından tespit edilecek. Hayvanseverlerin diğer sokak köpekleri ile birlikte besledikleri 'Benekli' isimli köpeğin ölüm sebebi merak ediliyor.

Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu
Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yavru köpek derisi yüzülmüş halde ölü bulundu - Son Dakika


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