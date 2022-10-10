Saraçlar Mahallesi'ndeki polisevinde nöbet tutan polis memuru, ormanlık alanda yiyecek arayan tilkiyi fark etti. Bir süre tilkiyi gözetleyen polis memuru, yanına çağırdığı tilkiye yiyecek verdi. Bir süre ormanlık alanda gezinen tilki, ardından gözden kayboldu. Polis memuru, tilkiyi beslediği anları ise cep telefonu ile görüntüledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri | Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat - Son Dakika

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