Son dakika haberleri | Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat

10.10.2022 00:58
Son dakika haberleri | Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat

Son dakika haberleri: Kastamonu'da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Kastamonu'da polisevinde nöbet tutan polis, yiyecek ararken yanına kadar gelen tilkiyi elleriyle besledi.

Saraçlar Mahallesi'ndeki polisevinde nöbet tutan polis memuru, ormanlık alanda yiyecek arayan tilkiyi fark etti. Bir süre tilkiyi gözetleyen polis memuru, yanına çağırdığı tilkiye yiyecek verdi. Bir süre ormanlık alanda gezinen tilki, ardından gözden kayboldu. Polis memuru, tilkiyi beslediği anları ise cep telefonu ile görüntüledi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Yiyecek arayan tilkiye nöbet tutan polisten şefkat - Son Dakika

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