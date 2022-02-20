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Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı - Son Dakika

Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı

20.02.2022 21:00
Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un himayelerinde düzenlenen ve Ege bölgesindeki il ve ilçelerden binlerce kişinin katıldığı 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirildi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un himayelerinde düzenlenen ve Ege bölgesindeki il ve ilçelerden binlerce kişinin katıldığı 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirildi.

Tribünlerin dolup taştığı güreş alanında izleyiciler güzel havanın ve folklorik deve gösterisinin tadını çıkardı. Aileleri ile güreş alanını dolduran vatandaşları "Ailece katılabildiğimiz böyle bir deve güreşi etkinliği başka yerde yok." diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Deve gösterilerine Balıkesir AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Eski Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, siyasi parti ilçe başkanları ve oda başkanları katıldı.

160 devenin gösteri yaptığı etkinliklerde kupa maçları çekişmeli ve heyecanlı geçti, galip gelen deve sahiplerine hediyeler takdim edildi. - BALIKESİR

Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı
Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı
Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı

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Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Son dakika haber | BALIKESİR - Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı Son dakika haber... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu Son dakika haber... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu

Emin Ersoy, Balıkesir, Hisarcık, Havran, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Havran'da 6. Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi yapıldı - Son Dakika


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