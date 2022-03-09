Son dakika: Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi - Son Dakika
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Son dakika: Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi

09.03.2022 15:47
Son dakika: Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi

Son dakika haber... Kırıkkale'de görev yapan jandarma kadın astsubaylar, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Kırıkkale'de görev yapan jandarma kadın astsubaylar, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli kadın astsubaylar, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla köylerde yaşayan kadınlara karanfil verdi. Astsubaylar, Ulaş köyüne giderek evlerinde ziyaret ettikleri kadınların, kadınlar gününü kutladı. Ayrıca trafik kontrol noktalarında ve iş yeri ziyaretleri de yaparak kadınlara karanfil verdi. - KIRIKKALE

Son dakika: Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi
Son dakika: Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi
Son dakika: Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi

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Kadınlar Günü, Kırıkkale, Jandarma, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Jandarma astsubaylar kadınlara karanfil verdi - Son Dakika


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