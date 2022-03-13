Son dakika... Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı

13.03.2022 00:08

Gelen son dakika haberlerine göre - Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı İkinci kazada polis memuru ve sağlık personeli yaralandı Muğla'nın Milas ilçesinde bir kazaya müdahale etmek için olay yerinde bulunan polis memuru ve sağlık personeli meydana gelen ikinci kazada yaralandı.

- Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı

İkinci kazada polis memuru ve sağlık personeli yaralandı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde bir kazaya müdahale etmek için olay yerinde bulunan polis memuru ve sağlık personeli meydana gelen ikinci kazada yaralandı. Kamyonun altında kalan polis memuru uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas- Bodrum karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili çalışma yaptığı sırada yoldan geçen bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevredeki araçlara çarptı. Meydana gelen ikinci kazada bir sağlık personeli yaralanırken, polis memuru ise kamyonun altında kaldı. Yaşanan ikinci kazanın ardından sağlık personeli ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekibi başta olmak üzere diğer ekipler de yaralı polis memurunu kamyonun altından kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çabaları polis memurunu kurtarmaya yetmeyince olay yerine bu kez vinç getirildi. Vinçle kaldırılan kamyonun altından çıkartılan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru bacaklarından kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Son dakika... Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Son dakika... Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı

YORUMLAR
500
Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı Son dakika! Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Polis Memuru, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı - Son Dakika


Son Dakika
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
22:40 Yusuf Yazıcı'dan büyük başarı! Derbi performansıyla gündem oldu
22:38 Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu! Kariyeri boyunca 807 kez fileleri havalandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 00:18:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement